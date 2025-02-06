МИД Азербайджана направил России ноту о закрытии Русского дома

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Министерство иностранных дел Азербайджана 3 февраля направило ноту России о прекращении деятельности Российского культурного центра (Русский дом) в Баку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Айхана Гаджизаде.

Российская сторона должна принять меры в связи с нотой. Работа подобных организаций осуществляется в соответствии с национальными законами, принципом паритета и условиями, прописанными в двусторонних соглашениях, напомнил Гаджизаде.

"Баку проинформировал российскую сторону о том, что информационно-культурный центр – Русский дом, являющийся представительством Россотрудничества в Азербайджане, не зарегистрирован как юридическое лицо и серьезно нарушил законодательство Азербайджана", – объяснил глава МИД.

Ранее руководитель Россотрудничества Евгений Примаков сообщал, что Русский дом должен покинуть арендуемое помещение в связи с намерением владельца продать его. Дипломат также отметил, что российская сторона неоднократно обращалась в МИД Азербайджана с просьбой помочь с регистрацией культурного центра, однако эти призывы были проигнорированы.