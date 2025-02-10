Азербайджан объявил Николая Валуева персоной нон грата

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Азербайджан включил депутата российской Госдумы Николая Валуева в список персон нон грата. Об этом сообщил пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде, пишет RT.

По словам дипломата, Валуеву запретили въезд в страну после его высказываний и угроз, якобы адресованных Азербайджану и его народу.

Как отметил Гаджизаде, это не первый случай попадания российских депутатов в этот список. Все внесенные в санкционные списки депутаты являются представителями партии "Единая Россия", уточнил дипломат.

Ранее Гаджизаде сообщил, что МИД Азербайджана направил ноту России о прекращении деятельности Русского дома в Баку. По его словам, российская сторона должна будет принять меры в связи с этим. Работа подобных организаций осуществляется в соответствии с национальными законами, напомнил Гаджизаде.