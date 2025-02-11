В Баку начали снимать надписи со здания Русского дома

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В Баку начали убирать надписи со здания, где расположен Русский дом. Об этом сообщили в представительстве Россотрудничества в Азербайджане.

"Идет процесс демонтажа надписей со здания", – приводит РИА Новости комментарий.

Ранее МИД Азербайджана направил ноту России о прекращении деятельности Русского дома в Баку. В министерстве утверждали, что российская сторона должна принять меры в связи с этим, поскольку работа подобных организаций осуществляется в соответствии с национальными законами.

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков сообщал, что Русский дом должен покинуть арендуемое помещение в связи с намерением владельца продать его. Дипломат также отметил, что российская сторона неоднократно обращалась в МИД Азербайджана с просьбой помочь с регистрацией культурного центра, однако эти призывы были проигнорированы.

Позже Азербайджан включил депутата Госдумы Николая Валуева в список персон нон грата. По словам представителя азербайджанского МИД Айхана Гаджизаде, парламентарию запретили въезд в страну после его высказываний и угроз, якобы адресованных Азербайджану и его народу.