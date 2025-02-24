В Россотрудничестве заявили о продолжении работы Русского дома в Молдавии

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Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе продолжает работать. Об этом заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что российская сторона не получала официального письма о прекращении работы ведомства.

МИД Молдавии в одностороннем порядке расторг соглашение с РФ о создании и функционировании культурных центров 13 февраля. После того как завершатся все процедуры по прекращению его действия, Русский дом должен будет прекратить свою деятельность в стране.

Причиной такого решения послужили обвинения Кишинева в том, что на территории страны взорвались якобы беспилотники РФ. Кроме того, Молдавия выразила решительный протест российскому послу и назвала это "очередным недружественным жестом со стороны Российской Федерации".

Комментируя этот шаг Кишинева, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва расценивает его как еще одно проявление антироссийского курса властей Молдавии. Более того, она назвала это подлостью и в отношении молдавского народа.

