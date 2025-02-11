МИД РФ: фейки вокруг Русского дома в Баку направлены на подрыв связей двух стран

Фото: ТАСС/Эмин Алиев

Дезинформация в соцсетях вокруг Русского дома в Баку "слеплена по известным методичкам" и направлена на подрыв российско-азербайджанских связей. Об этом сообщается в телеграм-канале российского МИД.

В дипведомстве обратили внимание на дезинформационную кампанию против представительства Россотрудничества – Русского дома в Баку, в рамках которой в Сети распространяются подложные материалы с призывом к бакинцам и ко "всем, кто ценит и уважает русское наследие и культуру", поучаствовать в некоем "митинге в поддержку Русского дома в Баку".

В МИД уточнили, что такие публикации стилизованы под формат официального сообщения, однако являются фейками, рассчитанными на эмоциональную реакцию аудитории.

"Речь идет о целенаправленной и хорошо спланированной провокации в стиле операции под чужим флагом", – говорится в публикации.

Авторы фальшивки стремятся настроить азербайджанцев против России, разжечь межнациональную рознь, навязать "токсичность" по западному образцу всему связанному с РФ и подорвать взаимодействие двух стран, пояснили в ведомстве и призвали не поддаваться на такие провокации.

Ранее азербайджанский МИД направил российской стороне ноту о прекращении работы Русского дома. Там уточнили, что Москва должна принять меры в связи с этим, напомнив, что деятельность подобных организаций осуществляется в соответствии с национальными законами.

Во вторник, 11 февраля, представительство Русского дома в Баку заявило о приостановке работы. Ранее в этот же день со здания начали убирать надписи.