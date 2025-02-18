Захарова назвала закрытие Русского дома в Молдавии проявлением антироссийского курса

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Москва расценила планы Молдавии о закрытии Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе как еще одно проявление антироссийского курса властей страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Более того, она назвала это подлостью и в отношении молдавского народа.

"Надеемся, что здравый смысл и уважение к своим же собственным гражданам возобладают и в Кишиневе воздержатся от подобных разрушительных, в том числе для себя, шагов", – цитирует дипломата РИА Новости.

Захарова добавила, что к настоящему моменту Русский дом не получил письменного уведомления о расторжении соглашения от молдавской стороны, в связи с чем учреждение продолжает свою работу.

13 февраля МИД Молдавии в одностороннем порядке расторг соглашение с РФ о создании и функционировании культурных центров. После того как завершатся все процедуры по прекращению его действия, РЦНК должен будет прекратить свою деятельность в стране.

Причиной такого решения стали обвинения Кишинева в том, что на территории страны взорвались якобы беспилотники РФ. Кроме того, Молдавия выразила решительный протест российскому послу и назвала это "очередным недружественным жестом со стороны Российской Федерации".