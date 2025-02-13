МИД Молдавии расторг соглашение с РФ о культурных центрах

Фото: РИА Новости/Родион Прока

Молдавский МИД в одностороннем порядке расторг соглашение с РФ о создании и функционировании культурных центров, заключенное в 1998 году. Об этом сообщается в телеграм-канале дипломатического ведомства.

"После завершения процедур прекращения действия Российский культурный центр должен прекратить свою деятельность в нашей стране", – добавили там.

Причиной стали обвинения Кишинева в том, что на территории страны взорвались якобы российские беспилотники. Кроме того, Молдавия выразила решительный протест российскому послу и назвала это "очередным недружественным жестом со стороны Российской Федерации".

Также представители молдавского МИД в качестве доказательств продемонстрировали фрагменты упавшего дрона. МИД призвал "немедленно прекратить эти вторжения" и соблюдать суверенитет, независимость и территориальную целостность республики.

Ранее МИД Азербайджана направил Москве ноту о прекращении деятельности Российского культурного центра (Русского дома) в Баку. Уточнялось, что организация не была зарегистрирована как юрлицо и серьезно нарушила местное законодательство. В частности, Русский дом должен покинуть арендуемое помещение, так как владелец планирует продать его.

