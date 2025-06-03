МИД Молдавии рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в Россию

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Министерство иностранных дел Молдавии призвало своих граждан не посещать Россию без необходимости. Предупреждение опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Свои рекомендации МИД объяснил усилением мер безопасности на российской границе и возможными рисками задержаний.

Аналогичное предупреждение выпускал и российский МИД в апреле этого года. Ведомство советовало гражданам учитывать риски при планировании поездок в республику, поскольку по прилете в аэропорт Кишинева обладатели российских паспортов зачастую подвергались унизительной процедуре тщательного досмотра, занимавшей несколько часов.

Более того, в ходе таких проверок гражданам, в том числе детям, не предоставляли элементарные бытовые условия – воду, питание и связь с внешним миром. После этого россиянам зачастую отказывали во въезде под надуманными предлогами или без объяснения причин.

В частности, в том же месяце в авиагавани Кишинева под задержание подпал глава Координационного совета российских соотечественников Молдавии Алексей Петрович. Он размещал в своих соцсетях посты о том, что примет участие в международном форуме "Память победителей" в Москве, приуроченном к подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Спустя время Петровича отпустили. Его обыскали и "дали бумажку", уточнил мужчина. При этом официальная причина задержания не была озвучена.

