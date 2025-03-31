МИД: Россия ответит на высылку дипломатов из Молдавии

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Россия адекватно и жестко ответит на необоснованное решение молдавских властей о высылке дипломатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий был опубликован на сайте ведомства.

По ее словам, этот шаг Кишинева является частью антироссийского курса Молдавии. Захарова подчеркнула, что власти страны стремятся к полному разрушению отношений с Москвой, несмотря на их глубокие исторические корни и настрой большинства граждан республики.

Вместе с тем, подчеркнула представитель МИД, российское посольство в Кишиневе действует в строгом соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Захарова также обратила внимание, что российские дипломаты не пытаются вмешиваться во внутренние дела государства.

МИД Молдавии объявил трех сотрудников российского посольства персонами нон грата 31 марта. Соответствующую ноту ведомство передало послу РФ в республике Олегу Озерову.

Молдавские дипломаты пояснили, что это решение было принято на основе неопровержимых фактов деятельности, которая не соответствует дипломатическому статусу на территории страны. В связи с этим сотрудники российской дипмиссии должны покинуть государство.

