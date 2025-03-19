Послу Молдавии заявили протест из-за блокады российской дипмиссии

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МИД России заявил протест послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию в связи с блокадой российской дипмиссии в Кишиневе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Обращено внимание на инцидент, произошедший 19 марта. Сотрудники силовых структур Молдавии, основываясь на информации о предполагаемой угрозе взрыва в здании посольства России в Кишиневе, на несколько часов полностью перекрыли доступ к территории дипломатического представительства.

Более того, в МИД России подчеркнули, что Молдавия нарушила положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, согласно которым государство пребывания должно обеспечивать все условия для работы представительства.

Российскому послу не позволили въехать на территорию дипмиссии, а находившиеся внутри сотрудники и их семьи, включая женщин и детей, были ограничены в передвижении. При этом посольство не получало официальных уведомлений о "минировании".

В связи с этим Дарию объявили протест, а также потребовали от Молдавии немедленно прекратить провокационную блокаду.

"В Москве рассчитывают, что молдавская сторона впредь будет неукоснительно соблюдать положения Венской конвенции 1961 года", – заключили в МИД РФ.

Посла Молдавии в Москве уже вызывали в российский МИД в марте. Тогда причиной стало то, что Кишинев не принял верительные грамоты у посла Олега Озерова. Дарию был передан текст Венской конвенции и вручена вербальная нота с требованием объяснения причин нарушения ее положений.

Еще один протест ему был заявлен в январе этого года из-за высказываний одной из политических партий Молдавии с обвинениями в адрес российского посла.