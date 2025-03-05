МИД вызвал посла Молдавии из-за непринятия верительных грамот у посла России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство иностранных дел России вызвало посла Молдавии в Москве Лилиана Дария в связи с тем, что Кишинев не принял верительные грамоты у российского посла Олега Озерова. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"Главе молдавской дипмиссии выражено недоумение тем, что у чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Молдова О. Б. Озерова, прибывшего в страну в октябре 2024 года, президент Молдавии до сих пор не приняла верительные грамоты в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", – сказано в сообщении.

Дарию был передан текст Венской конвенции и вручена вербальная нота с требованием объяснения причин нарушения Молдавией ее положений. Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, Кишинев нарушил положения конвенции в части единообразия практики, применяемой в отношении глав дипломатических представительств, и очередности вручения ими верительных грамот.

В январе этого года посол Молдавии был вызван в российский МИД, где ему заявили протест из-за высказываний одной из политических партий республики с обвинениями в адрес российского посла. Неназванный представитель партии призывал выслать посла РФ из Кишинева и ограничить работу посольства.

Кроме того, МИД Молдавии расторг в одностороннем порядке соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров. После того как завершатся все процедуры по прекращению его действия, Русский дом должен будет прекратить свою деятельность в стране.