Посол Озеров: поставки продуктов из республики в РФ могут стать недоступны

Фото: depositphotos/luckyuran

Окно возможностей для поставок продуктов из Молдавии в Россию может закрыться через 2–3 года, так как РФ быстрыми темпами наращивает производство плодоовощной и винной продукции. Об этом РИА Новости рассказал посол РФ в республике Олег Озеров.

С 2022 года Молдавия не участвует в заседаниях СНГ и ЕАЭС, хотя и является их наблюдателем. Правительство Молдавии хочет переориентировать экспорт на западные рынки, говорится в материале.

"Зачем самих себя ограничивать, когда можно поставлять продукцию в те регионы, где ее любят, знают. Пока еще любят и знают. Но это окошко тоже временное", – отметил Озеров.

По его словам, с закрытием окна для реализации продуктов сталкиваются и другие страны, однако возможность для поставок в Россию остается и должна быть использована в интересах обоих государств.

Посол подчеркнул, что рынок стран Евросоюза обширен и многообразен, но при этом ЕС производит в больших объемах те же самые товары, что и в Молдавии, а конкуренция с другими производителями растет. Кроме того, на европейском рынке существуют жесткие стандарты и регулирование торговли.

"Там столько параметров, по которым проверяют вашу продукцию, что вы с трудом продеретесь через эти дебри, чтобы попасть на рынки Евросоюза, который без того забит фруктовой и плодоовощной продукцией. Я уж про вино вообще не говорю", – обратил внимание Озеров.

При этом основные производители вина (Франция, Германия, Италия, Испания) не заинтересованы в винах Молдавии на полках магазинов Европы, утверждает дипломат. Озеров заявил, что сельское хозяйство Молдавии несет значительные потери из-за отказа властей от сотрудничества с Россией.

"И, конечно, восстановление нормальных торгово-экономических отношений – это не просто какой-то шаг навстречу Москве. Это просто возможность развития экономики России и Молдавии. Это двусторонний процесс", – объяснил посол.

Между тем Россия может ограничить или запретить импорт плодов и ягод. Инициативу предложила госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Сначала ограничение импорта хотят распространить на клубнику, яблоки и груши в сезон их пикового производства в России – летом и осенью. Они могут начать действовать во втором квартале.