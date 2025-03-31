МИД Молдавии объявил трех сотрудников посольства РФ персонами нон грата

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МИД Молдавии объявил трех сотрудников российского посольства персонами нон грата. Ноту об этом ведомство передало послу РФ в республике Олегу Озерову, который ранее прибыл в министерство, сообщает ТАСС.

Ранее глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ рассказал, что посольство РФ якобы оказывало помощь депутату молдавского парламента от блока "Победа" Александру Нестеровскому в сокрытии от правосудия. Мустяцэ уточнил, что за сутки до того, как был объявлен приговор, депутату разрешили посетить территорию дипмиссии, а на следующий день его отвезли в Приднестровье на автомобиле с дипломатическими номерами.

Вместе с объявлением российских дипломатов персонами нон грата молдавское ведомство заявило, что решение властей страны было принято на основе неопровержимых фактов деятельности, которая не соответствует дипломатическому статусу на территории страны. В связи с этим сотрудники дипмиссии должны покинуть страну.

В ответ на это российское министерство иностранных дел обратило внимание, что Москва ответит на объявление сотрудников посольства РФ персонами нон грата. Также Озеров заявил, что молдавский МИД принял решение о высылке из Кишинева сопредседателя Объединенной контрольной комиссии, которая занимается урегулированием приднестровского конфликта.

По словам российского посла, решение молдавского МИД стало серьезным ударом по отношениям с Россией и урегулирования конфликта. Данную меру он назвал контрпродуктивной. Кроме того, заявления относительно Нестеровского Озеров отверг и назвал их бездоказательными. По его словам, подобные вопросы должны решаться правовыми механизмами.

"В двусторонних отношениях существует правовая база, в том числе в рамках СНГ, для решения подобных вопросов", – подчеркнул Озеров и добавил, что Молдавия могла получить необходимую информацию по ситуации через "имеющиеся каналы".

Он также призвал власти республики вернуться к межгосударственному диалогу, который будет основан на правовых документах, подписанных РФ и республикой. В рамках этих документов, подчеркнул Озеров, можно будет работать над решением всех вопросов, которые возникают в отношениях между государствами.

Ранее МИД России предъявил протест послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию в связи с блокадой российской дипмиссии в Кишиневе. Ведомство уточняло, что сотрудники силовых структур, основываясь на информации о предполагаемой угрозе в здании посольства РФ, на несколько часов полностью перекрыли доступ к территории диппредставительства.

Российскому послу не позволили въехать на территорию дипмиссии, а находившиеся внутри сотрудники и их семьи, включая женщин и детей, были ограничены в передвижении. При этом посольство не получало официальных уведомлений о "минировании".