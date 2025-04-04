МИД РФ сообщил о высылке троих дипломатов Молдавии

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Москва высылает троих дипломатов Молдавии в качестве ответной меры на объявление сотрудников российского посольства в Кишиневе персонами нон грата. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Ведомство вызвало посла Молдавии Лилиана Дария, которому был заявлен протест из-за принятых молдавскими властями мер. Ему вручили ноту о том, что Россия, действуя по принципу взаимности, объявляет персонами нон грата трех сотрудников диппредставительства Молдавии. Им предписано покинуть страну.

"Подчеркнуто, что посольство Российской Федерации в Республике Молдова действует в строгом соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", – говорится в сообщении.

МИД Молдавии объявил трех сотрудников российского посольства персонами нон грата 31 марта. Соответствующую ноту ведомство передало послу РФ в республике Олегу Озерову.

Молдавские дипломаты объяснили такое решение неопровержимыми фактами деятельности сотрудников российского дипведомства, которая не соответствует дипломатическому статусу на территории страны.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Москва даст на это жесткий ответ, назвав такой шаг Кишинева частью антироссийского курса. Она подчеркнула, что власти страны стремятся к полному разрушению отношений с Россией.

