Фото: телеграм-канал "Солдат Победы"; телеграм-канал "Кэлин Călin"

Глава Координационного совета российских соотечественников Молдавии, а также национального комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович сообщил в телеграм-канале о том, что был задержан в аэропорту Кишинева после поездки в Москву.

Петрович размещал в своих соцсетях публикации о том, что примет участие в международном форуме "Память Победителей" в Москве, который приурочен к подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Также был задержан молдавский оппозиционный блогер Габриэл Кэлин, который прилетел в Кишинев после поездки в Москву. Благодаря его телеграм-канал стало известно, что мужчина участвовал в форуме "Евразия – территория традиционных ценностей".

В конце марта в аэропорту Кишинева была арестована глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул из-за якобы запрета на выезд из страны. Себя виновной политик не считала. Она назвала свой арест частью кампании по ликвидации автономии.

Гуцул попросила Владимира Путина надавить на властей Молдавии с целью ее освобождения и скорейшего прекращения политических репрессий, а также призвала американского лидера Дональда Трампа предотвратить возможный гражданский конфликт в республике.

Спустя время суд избрал Гуцул меру пресечения в виде домашнего ареста. Глава Гагаузской автономии добавила, что не планирует покидать свой пост.

