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Глава Гагаузии Евгения Гуцул назвала свое незаконное задержание частью кампании по ликвидации автономии. Об этом говорится в ее обращении к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, переданному через адвокатов и опубликованному в телеграм-канале исполнительного комитета автономии.

Политик отметила, что Гагаузия не стремится к конфронтации и хочет лишь сохранить законное право на особый правовой статус в составе Молдавии.

Гуцул попросила США обратить внимание на происходящее в стране и призвала американские институты дать политическую оценку нарушениям в автономии. Она считает, что это может не только защитить права гагаузского населения, но и предотвратить эскалацию напряженности в Черноморском регионе.

Она также указала, что ее подвергают репрессиям в рамках попыток властей Кишинева лишить Гагаузию руководства. По ее мнению, все выдвинутые против нее обвинения построены не на фактах, а на домыслах и политических задачах.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта из-за якобы запрета на выезд из страны. Себя виновной она не считает.

Политик призвала Владимира Путина поддержать статус автономии и надавить на молдавские власти с целью ее освобождения и скорейшего прекращения политических репрессий. Она также обратилась к президенту США Дональду Трампу с призывом предотвратить возможный гражданский конфликт в Молдавии.

По словам Гуцул, она не планирует покидать свой пост и сдаваться.