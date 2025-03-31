Глава Гагаузии призвала Трампа предотвратить гражданский конфликт в Молдавии

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Глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к президенту США Дональду Трампу с призывом предотвратить возможный гражданский конфликт в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвокатов.

"Ваше лидерство может помочь предотвратить скатывание ситуации в новый гражданский конфликт и положить конец эскалации, вызванной режимом партии "Действие и солидарность", – говорится в обращении Гуцул.

В сообщении уточняется, что автономия сталкивается с беспрецедентным давлением со стороны властей Молдавии, которые не только попирают права и ущемляют жителей Гагаузии, но и уничтожают политическую оппозицию. По мнению главы автономии, Евросоюз фактически одобряет эти действия, давая Кишиневу карт-бланш на политические репрессии.

Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева 25 марта из-за якобы запрета на выезд из страны. При этом сама глава автономии себя виновной не считает.

Позже политик призвала Владимира Путина выразить поддержку статусу Гагаузии и надавить на власти Кишинева. Сообщалось, что Москва уже направила официальные письма генсеку ОБСЕ и главам исполнительных структур с требованием добиться освобождения главы Гагаузии.

