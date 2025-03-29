Гуцул призвала продолжить борьбу за права автономии после ее ареста

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Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул обратилась к своим сторонникам с призывом продолжить борьбу за права региона, несмотря на ее арест.

"Наша сила в единстве. И только вместе мы сможем противостоять беззаконию", - написала она в телеграм-канале, призвав не поддаваться страху и не опускать руки.

Гуцул, комментируя свой 20-дневный арест, обвинила суд в сфабрикованности ее уголовного дела.

"Знайте – я не сломлена! Я не дрогнула, не стала просить пощады у тех, кто хочет унизить Гагаузию. И я не откажусь от своих принципов", – заключила она.

Главу Гагаузии задержали в аэропорту Кишинева 25 марта. У нее изъяли паспорт, а затем провели полный досмотр. В Генпрокуратуре Молдавии пояснили, что Гуцул задержали из-за запрета на выезд из страны, при этом сама глава автономии не признает себя виновной.

Гуцул призвала Владимира Путина выразить "твердую и недвусмысленную поддержку" особому статусу Гагаузии и оказать давление на молдавские власти с целью ее освобождения и скорейшего прекращения политических репрессий.

Как рассказал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, Россия уже направила официальные письма в адрес генсека организации и глав исполнительных структур с требованием повлиять на власти Молдавии и добиться освобождения из-под стражи глава Гагаузии.