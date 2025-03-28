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28 марта, 12:13

Политика

Глава Гагаузии Гуцул назвала уголовное дело против нее политическим

Фото: ТАСС/Вениамин Демидецкий

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул назвала заведенное против нее уголовное дело политическим, сообщает ТАСС.

При этом прокуроры в Молдавии запросили 30 суток ареста Гуцул, заявил на митинге около здания суда в Кишиневе депутат молдавского парламента Вадим Фотеску. По словам политика, прокуратура подала два запроса на арест Гуцул на 30 суток. Первый будет рассмотрен 28 марта в суде сектора Чеканы, второй – в суде сектора Буюканы.

Фотеску указал, что оппозиционные партии и все молдавские юристы осудили политическое преследование Гуцул.

"Более того, это осуждение вышло уже на международный уровень", – передает слова парламентария РИА Новости.

Главу Гагаузии задержали в аэропорту Кишинева 25 марта. У нее изъяли паспорт, а затем провели полный досмотр. В Генпрокуратуре Молдавии пояснили, что Гуцул задержали из-за запрета на выезд из страны, при этом сама глава автономии не признает себя виновной.

Гуцул призвала Владимира Путина выразить "твердую и недвусмысленную поддержку" особому статусу Гагаузии и оказать давление на молдавские власти с целью ее освобождения и скорейшего прекращения политических репрессий.

Как рассказал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, Россия уже направила официальные письма в адрес генсека организации и глав исполнительных структур с требованием повлиять на власти Молдавии и добиться освобождения из-под стражи глава Гагаузии.

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