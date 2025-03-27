Гуцул призвала Путина поддержать особый статус Гагаузии

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Задержанная в Кишиневе глава Гагаузии Евгения Гуцул призвала Владимира Путина выразить "твердую и недвусмысленную поддержку" особому статусу автономии в составе Молдавии. Это следует из заявления политика, размещенного в ее телеграм-канале.

Гуцул также попросила российского лидера применить весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для того, чтобы оказать давление на властей Молдавии с целью ее освобождения и скорейшего прекращения политических репрессий.

Гуцул заявила, что все обвинения Кишинева в ее адрес являются абсурдными и политически мотивированными. По мнению главы Гагаузии, ее задержание стало лишь звеном в цепи масштабной кампании властей Молдавии по уничтожению гагаузской автономии.

"Это открытая атака на наши права и свободы, на все, что составляет суть нашей идентичности", – отметила Гуцул.

Она также считает, что молдавские власти, пренебрегая демократическими принципами и международным правом, методично обостряют внутреннее противостояние, исключают инакомыслие и преследуют сторонников, которые выступают за налаживание взаимоотношений с Москвой. С их точки зрения, последнее является угрозой для страны.

"На деле же это страх перед правдой, страх перед гагаузским народом, который знает, с кем он был в тяжелые времена и с кем хочет укреплять дружеские связи", – заключила глава Гагаузии.

Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева 25 марта. Как заявили журналисты, у нее изъяли паспорт, а после провели полный досмотр. Спустя время выяснилось, что Гуцул была задержана на 72 часа из-за запрета на выезд из страны. Сейчас дело главы Гагаузии расследуется уполномоченными учреждениями.

Сама Гуцул не признает себя виновной. Ее адвокат Наталья Байрам указала на то, что подозрения против главы Гагаузии абсурдны. При этом Гуцул сотрудничает со следствием.

