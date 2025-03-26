Глава Гагаузии Гуцул не признала себя виновной

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Глава Гагаузии Евгения Гуцул не признает себя виновной, сформулированные подозрения против нее абсурдны, заявила ее адвокат Наталья Байрам.

"Мы сотрудничаем со следствием, ответили абсолютно на все вопросы, которые были заданы. Скрываться незачем и нет никакого смысла", – цитирует адвоката РИА Новости.

Байрам добавила, что допрос Гуцул был проведен с соблюдением всех процедур. Следствие выдвинуло лишь подозрения. Об обвинении речи не идет.

О задержании главы Гагаузии стало известно 25 марта. Правоохранители остановили ее в аэропорту Кишинева, изъяли паспорт и провели полный досмотр. Выяснилось, что сотрудниками аэропорта был выявлен запрет на выезд из страны. Политика задержали на 72 часа.

