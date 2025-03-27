Песков призвал Европу осудить действия Кишинева из-за задержания главы Гагаузии

Фото: kremlin.ru

Европейские власти и институты должны осудить действия Кишинева в связи с задержанием главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Самое время <...> осудить подобные действия, идущие вразрез с декларируемыми ими принципами законности и демократии", – отметил представитель Кремля.

Действующие власти Молдавии решили пойти по пути силового запугивания своих оппонентов, которые пользуются значительной поддержкой в своей стране, отметил Песков. Он посетовал на то, что незаконным гонениям подвергаются все силы, которые выступают за развитие отношений Кишинева с Москвой.

При этом Кремль уже изучил обращение Гуцул к Владимиру Путину, в котором та попросила помочь с освобождением.

Глава Гагаузии была задержана в аэропорту Кишинева 25 марта из-за запрета на выезд из страны. Сама Гуцул не считает себя виновной. В частности, она призвала российского лидера выразить "твердую и недвусмысленную поддержку" особому статусу автономии в составе Молдавии.

