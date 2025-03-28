Россия потребовала от ОБСЕ добиться освобождения главы Гагаузии Гуцул

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Россия направила официальные письма в адрес генсека ОБСЕ и глав исполнительных структур организации с требованием повлиять на власти Молдавии и добиться от них освобождения из-под стражи главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Об этом сообщил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Рассчитываем на оперативную реакцию руководства организации и ее профильных структур на наше обращение", – приводятся слова дипломата в телеграм-канале российского постпредства.

Лукашевич добавил, что Москва осуждает неприкрытое давление на Гуцул со стороны Кишинева и призывает Молдавию отказаться от репрессивных методов ведения политической борьбы.

Глава Гагаузии была задержана в аэропорту Кишинева 25 марта. У нее изъяли паспорт, а затем провели полный досмотр. Как объяснили в Генпрокуратуре Молдавии, Гуцул была задержана из-за запрета на выезд из страны. Сама Гуцул при этом не признает себя виновной.

Глава Гагаузии призвала Владимира Путина выразить "твердую и недвусмысленную поддержку" особому статусу автономии и оказать давление на властей Молдавии с целью ее освобождения и скорейшего прекращения политических репрессий.

В Кремле изучили обращение Гуцул к российскому президенту, после чего призвали европейские власти и институты осудить действия Кишинева.