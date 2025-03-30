Акция в поддержку главы Гагаузии началась у посольства Молдавии в Москве

Фото: ТАСС/Данила Андрющенко

Акция в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул началась у посольства Молдавии в Москве. Участники митинга поют песни на гагаузском языке и скандируют лозунги в поддержку Гуцул, сообщает ТАСС.

Собравшиеся несут в руках флаги, на которые нанесен портрет главы региона, а также флаги Молдавии и Гагаузии. Участники акции поют и танцуют.

"(Президент Молдавии. – Прим. ред.) Майя Санду прекрасно понимает, что она проиграет парламентские выборы, и устраняет оппозицию", – заявил в беседе с журналистами один из участников митинга, который является гражданином Молдавии.

Тем временем перед зданием посольства продолжают дежурить усиленные наряды полиции. Обстановка на месте митинга остается спокойной.

Главу Гагаузии задержали в аэропорту Кишинева 25 марта. У нее изъяли паспорт, а затем провели полный досмотр. В Генпрокуратуре Молдавии пояснили, что Гуцул задержали из-за запрета на выезд из страны, при этом сама глава автономии не признает себя виновной.

Гуцул призвала Владимира Путина выразить "твердую и недвусмысленную поддержку" особому статусу Гагаузии и оказать давление на молдавские власти с целью ее освобождения и скорейшего прекращения политических репрессий.

Как указал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, Россия уже направила официальные письма в адрес генсека организации и глав исполнительных структур с требованием повлиять на власти Молдавии и добиться освобождения из-под стражи глава Гагаузии.