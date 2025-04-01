Гуцул заявила, что не откажется от поста главы Гагаузии

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Глава Гагаузии Евгения Гуцул не планирует оставлять свой пост. Заявление она сделала после заседания суда в Кишиневе, на котором было отклонено ходатайство прокуроров об ее аресте по второму уголовному делу, пишет ТАСС.

Вместе с тем она добавила, что не собирается покидать Молдавию и сдаваться.

"Бежать из страны означало бы отказаться от своего мандата и отказаться служить народу Гагаузии. Я никогда этого не сделаю", – приводит слова Гуцул РИА Новости.

Кроме того, она призналась, что ее двухлетний сын скучает по ней, и пожелала здоровья всем детям в стране.

Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева 25 марта из-за якобы запрета на выезд из страны. При этом сама глава автономии себя виновной не считает.

Позже политик призвала Владимира Путина выразить поддержку статусу Гагаузии и надавить на власти Кишинева. Сообщалось, что Москва уже направила официальные письма генсеку ОБСЕ и главам исполнительных структур с требованием добиться освобождения главы Гагаузии.

Помимо этого, Гуцул обратилась и к президенту США Дональду Трампу. Она призвала его предотвратить возможный гражданский конфликт в стране, вызванный режимом партии "Действие и солидарность".