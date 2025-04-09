Суд перевел под домашний арест главу Гагаузии Гуцул

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Районный суд Кишинева перевел под домашний арест главу Гагаузии Евгению Гуцул. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Гуцул Наталью Байрам.

"Евгения Гуцул будет освобождена из-под ареста прямо из зала суда. Ее перевели под домашний арест сроком на 30 суток с сегодняшнего дня", – рассказала адвокат.

Также Байрам в беседе с РИА Новости подчеркнула, что сторона защиты будет добиваться полного освобождения главы Гагаузии. Адвокат назвала решение суда необоснованным и чрезмерно строгим.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта из-за якобы запрета на выезд из страны. Себя виновной она не считает.

Политик призвала Владимира Путина поддержать статус автономии и надавить на молдавские власти с целью ее освобождения и скорейшего прекращения политических репрессий. Она также обратилась к президенту США Дональду Трампу с призывом предотвратить возможный гражданский конфликт в Молдавии.

По словам Гуцул, она не планирует покидать свой пост и сдаваться.