09 апреля, 18:17Политика
Суд перевел под домашний арест главу Гагаузии Гуцул
Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско
Районный суд Кишинева перевел под домашний арест главу Гагаузии Евгению Гуцул. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Гуцул Наталью Байрам.
"Евгения Гуцул будет освобождена из-под ареста прямо из зала суда. Ее перевели под домашний арест сроком на 30 суток с сегодняшнего дня", – рассказала адвокат.
Также Байрам в беседе с РИА Новости подчеркнула, что сторона защиты будет добиваться полного освобождения главы Гагаузии. Адвокат назвала решение суда необоснованным и чрезмерно строгим.
Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта из-за якобы запрета на выезд из страны. Себя виновной она не считает.
Политик призвала Владимира Путина поддержать статус автономии и надавить на молдавские власти с целью ее освобождения и скорейшего прекращения политических репрессий. Она также обратилась к президенту США Дональду Трампу с призывом предотвратить возможный гражданский конфликт в Молдавии.
По словам Гуцул, она не планирует покидать свой пост и сдаваться.
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