Гуцул заявила о плохих условиях содержания под арестом

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Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что находилась под арестом в тюрьме с плохими условиями содержания. Об этом сообщает ТАСС.

Она также отметила, что находиться в тюрьме ей было трудно и морально, и физически. Кроме того, политик подчеркнула, что адвокаты будут работать над ее освобождением из-под домашнего ареста, под который она была переведена 9 апреля.

"Домашний арест – это тоже серьезная мера ограничения. Но мы будем и дальше бороться за справедливость и добиваться полного освобождения", – подчеркнула Гуцул.

Глава Гагаузии заявила, что ее дело связано с желанием молдавских властей учинить над ней показательную расправу для устрашения и подавления оппозиции в стране.

"Это является посланием для других оппозиционных политиков: если вы будете высказываться или делать то, что не нравится правящей партии, то вас ждет та же участь", – заключила политик.

Гуцул арестовали в аэропорту Кишинева 25 марта из-за якобы запрета на выезд из страны. Себя виновной глава Гагаузии не считает.

При этом политик призвала Владимира Путина поддержать статус автономии и надавить на молдавские власти с целью ее освобождения и скорейшего прекращения политических репрессий. Она также обратилась к президенту США Дональду Трампу с призывом предотвратить возможный гражданский конфликт в Молдавии.

По словам Гуцул, она не планирует покидать свой пост и сдаваться. Свой незаконный арест она назвала частью кампании по ликвидации автономии.