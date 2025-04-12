В Молдавии отпустили задержанного в аэропорту главу совета российских соотечественников

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Главу Координационного совета российских соотечественников Молдавии Алексея Петровича отпустили после ареста в аэропорту Кишинева. Об этом сообщает РИА Новости.

"Все в порядке. Обыскали, посмотрели вещи и дали бумажку. Надо будет потом почитать, на основании каких положений. <...> Длилось все чуть больше часа", – поделился Петрович.

При этом официальная причина его задержания не была названа, добавил глава Координационного совета российских соотечественников Молдавии.

Петрович был задержан в аэропорту Кишинева в субботу, 12 апреля, после поездки в Москву. Мужчина размещал в своих соцсетях публикации о том, что примет участие в международном форуме "Память Победителей" в Москве, который приурочен к подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Также был задержан молдавский оппозиционный блогер Габриэл Кэлин, который тоже прилетел в Кишинев после поездки в Москву. Благодаря его соцсетям стало известно, что мужчина участвовал в форуме "Евразия – территория традиционных ценностей".