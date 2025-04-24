МИД РФ призвал россиян учитывать риски при планировании поездок в Молдавию

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Власти Молдавии продолжают дискриминационную политику в отношении россиян. Гражданам РФ следует учитывать риски при планировании поездок в республику, сообщается на сайте российского МИД.

В ведомстве рассказали, что по прилете в аэропорт Кишинева обладатели российских паспортов зачастую подвергаются унизительной процедуре тщательного досмотра, которая может занять несколько часов. В ходе таких проверок гражданам, в том числе детям, не предоставляют элементарные бытовые условия – воду, питание, связь с внешним миром. Затем россиянам нередко отказывают во въезде под надуманными предлогами или без объяснения причин.

При этом возможности оказания консульской поддержки со стороны российского посольства в Кишиневе в таких ситуациях ограничены, так как молдавские власти отказывают его работникам в допуске к гражданам РФ, добавили в МИД.

Ранее в аэропорту Кишинева задержали главу Координационного совета российских соотечественников Молдавии Алексея Петровича. Он размещал в своих соцсетях посты о том, что примет участие в международном форуме "Память Победителей" в Москве, приуроченном к подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Спустя время Петровича отпустили. Его обыскали и "дали бумажку", уточнил мужчина. При этом официальная причина задержания не была озвучена.