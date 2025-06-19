Телеведущая Федорова заявила об уходе с молдавского ТВ из-за цензуры

Фото: youtube.com/ExclusivTV

Молдавская журналистка Юлия Федорова сообщила об уходе с телевидения из-за усиления цензуры в стране, сообщает aif.ru.

Федорова в прямом эфире заявила, что также закрывает ток-шоу "По фактам" на телеканале Exclusiv, куда приглашали как представителей от оппозиции, так и членов правящих партий.

"К моей величайшей скорби, сегодняшнее телевидение стало местом удушья свободы слова и игнорирования здравого смысла", – пожаловалась журналистка.

Она уверена, что честный журналист, который исполняет свой долг, стал зажат "демократическим государством". При этом власти Молдавии декларируют европейские ценности лишь на словах, тогда как местный Совет по теле- и радиовещанию запрещает ей иронизировать в прямом эфире и навязывает свои правила.

"Я никогда не была и не буду куклой, которой можно навязать свою волю. Цензура для журналистов неприемлема", – сказала Федорова.

Но она предположила, что "закроет" телевизионную страницу своей жизни лишь на время.

Ранее в Кремле осудили преследование молдавских оппозиционеров со стороны правящих властей. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, официальный Кишинев должен дать свободу действий всем политическим силам в стране.

При этом представитель Кремля обратил внимание на возможное использование методов "нажима" на политиков, которые имеют популярность в народе и конкурируют с президентом страны Майей Санду.

