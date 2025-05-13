Россия выступает за нормализацию диалога Молдавии и Приднестровья

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Россия неизменно выступает за нормализацию диалога Молдавии и Приднестровья, а также за соблюдение обеими сторонами ранее достигнутых договоренностей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводит официальный сайт российского внешнеполитического ведомства.

Захарова подчеркнула, что РФ, как гарант и посредник договоренность между Приднестровьем и Молдавией, видит свою миссию в поддержании мира и предсказуемости в приднестровском урегулировании.

При этом она отметила, что сейчас переговорный процесс находится в глубоком кризисе из-за расхождений в позициях сторон, а также попыток экономического давления Кишинева на Тирасполь.

С начала 2024 года в Приднестровье начались отключения электричества и газа после того, как российская компания "Газпром" ограничила поставки энергоресурса в Молдавию.

При этом Россия сообщила о готовности оказать Приднестровью помощь в вопросах газа, но для этого должны быть приняты действия с молдавской стороны.

Президент Молдавии Майя Санду назвала незаконными гуманитарные поставки российского газа в ПМР, сказав, что они нарушают международные санкции.