Великобритания ввела санкции против 134 судов, якобы связанных с РФ

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Великобритания ввела санкции в отношении 134 судов, которые якобы связаны с Россией. Это следует из списка на сайте правительства страны.

Таким образом, общее число судов, подпавших под рестрикции, увеличилось с 290 до 424. Также Великобритания ввела ограничительные меры в отношении компаний Intershipping Services и Litasco Middle East DMCC из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Как подчеркнул Минфин государства, санкции нацелены на ограничения теневого флота РФ.

18 июля Евросоюз согласовал 18-й пакет антироссийских санкций и начал работу над 19-м пакетом, указав, что в нем не будут "ограничиваться полумерами".

Введенные ограничения затронут 105 кораблей теневого флота, нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" в Индии и "Северные потоки". Также рестрикции будут действовать в отношении ряда китайских и российских банков.

В рамках нового пакета ограничений ЕС запретил любые операции с подсанкционными российскими банками. Кроме того, был введен запрет на любые финансовые операции с Российским фондом прямых инвестиций. Также Евросоюз понизил потолок цены на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара за баррель.

