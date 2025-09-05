CNN: Путин и Трамп сошлись во мнении о роли ЕС в кризисе на Украине

Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп пришли к единому мнению, что страны Евросоюза создают препятствия для урегулирования кризиса на Украине. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на CNN.

По данным журналистов, лидеры России и США демонстрируют схожие взгляды на ситуацию.

"Президенты <...> теперь делают особый акцент на Европе", – говорится в материале.

Ранее Путин заявил, что видит "свет в конце тоннеля" в отношении урегулирования конфликта на Украине. Глава государства подчеркнул, что ощущает настроение действующей администрации США под руководством Трампа и искреннее желание американских властей "найти решение" украинского вопроса.

При этом американский лидер отмечал, что внимательно следит за действиями Москвы и Киева по урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что примет "определенные меры" в следующие несколько дней, не уточнив, что имеет в виду.

