Путин сообщил о договоренности по телефонным разговорам с Трампом

Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Владимир Путин имеет договоренность с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом созваниваться по необходимости.

"У нас с президентом Трампом открытый диалог, есть договоренность о том, что при необходимости мы можем друг другу звонить, связываться, разговаривать", – отметил Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам российского лидера, он сам и его американский коллега открыты к этим разговорам. При этом переговоров с Трампом по итогам консультаций в Европе пока не было.

"Собственно, мне сложновато было это делать, я только что из Китая приехал, здесь нахожусь", – пояснил глава государства.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает в ближайшие дни провести телефонный разговор с Путиным, чтобы определиться с шагами по России и Украине. Однако позже в СМИ появилась информация, что он имел в виду беседу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

В результате звонок состоялся в четверг, 4 сентября. Как сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус, участники "коалиции желающих" позвонили Трампу после завершения встречи по Украине.

По его словам, они рассказали американскому лидеру о результатах своей работы, а также выразили надежду на дальнейшее участие США в разработке гарантий безопасности для Киева.

