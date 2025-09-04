AFP: Трамп анонсировал телефонный разговор с Зеленским, а не Путиным

Фото: depositphotos/actionsports

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, анонсируя переговоры с Владимиром Путиным, имел в виду телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на AFP.

"Президент Трамп имел в виду Зеленского", – приводит агентство слова представителя американской администрации.

По данным СМИ, разговор состоится в четверг, 4 сентября.

Ранее американский лидер заявил, что рассчитывает в ближайшие дни провести телефонный разговор с Путиным, чтобы определиться с шагами по России и Украине. Трамп подчеркнул, что США примут меры, если не будут удовлетворены действиями Москвы. При этом он не уточнил, о каких конкретно мерах речь.

Кроме того, Трамп опроверг утверждения, что он не предпринимает никаких действий для влияния на Россию. В качестве примера он привел введение вторичных санкций в отношении Индии.

