Трамп заявил, что внимательно следит за действиями Москвы и Киева

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Президент США Дональд Трамп внимательно следит за действиями Москвы и Киева по урегулированию конфликта на Украине. Он заявил об этом журналистам в Белом доме.

Американский лидер подчеркнул, что примет "определенные меры" в следующие несколько дней, не уточнив, что он имеет в виду. Кроме того, по словам Трампа, он узнал вещи, которые будут "очень интересны".

"Я думаю, что в следующие несколько дней вы узнаете", – добавил глава Белого дома.

Помимо этого, президент США признался, что не видел сообщений в соцсетях о своей якобы смерти. Эти слухи он назвал "сумасшедшими".

"За прошедшую неделю я провел несколько пресс-конференций, все успешно, очень хорошо. А потом я ничего не делал на протяжении двух дней, и они начали говорить, что с ним (президентом. – Прим. ред.) что-то не так", – отметил Трамп.

Он указал на то, что экс-президент Джо Байден не общался с прессой "месяцами", но никто не говорил, что с ним "что-то не так".

До этого Трамп появлялся на публике 26 августа, после чего какие-либо мероприятия или выступления в графике 79-летнего политика не значились. Ситуацию подогрели слова вице-президента Джей Ди Вэнса в интервью USA Today о готовности возглавить страну в случае "ужасной трагедии".

31 августа на странице президента США в соцсети Truth Social появилась картинка с его изображением на фоне земного шара и подписью: "Мир скоро поймет. Ничто не остановит того, что грядет".

Некоторые пользователи Сети увидели в этом сообщении намек на приближающийся апокалипсис. Позже американский лидер написал, что "никогда в жизни не чувствовал себя лучше".

