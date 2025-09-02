Ушаков объявил о планах по новому раунду консультаций РФ и США

Фото: ТАСС/АР/Alexander Zemlianichenko

Россия и США запланировали очередную встречу на уровне дипломатических ведомств для обсуждения ситуации на Украине. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков в интервью Первому каналу.

"Там масса вопросов, которые остаются нерешенными", – уточнил политик.

В настоящий момент диалог между Москвой и Вашингтоном сосредоточен главным образом на ситуации по Украине, поэтому говорить о развитии двусторонних отношений пока рано, подчеркнул Ушаков.

Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, может ли Владимир Путин рассказать своему американскому коллеге Дональду Трампу об итогах поездки в Китай.

К настоящему моменту Вашингтон и Москва сократили список разногласий по Украине до двух вопросов – гарантий безопасности и территориальных уступок, указывал ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По его мнению, теперь судьба урегулирования конфликта остается открытой. Он считает, что если мира удастся достичь, то только благодаря огромной работе спецпредставителя американского лидера Стивена Уиткоффа и Трампа.

Тем не менее Владимир Путин обращал внимание на усилия и предложения, в том числе Китая, Индии, а также иных стратегических партнеров по урегулированию конфликта на Украине. Однако он подчеркивал, что ни одна страна не может обеспечить свою безопасность за счет другой.