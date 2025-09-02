Metro: слухи о здоровье Трампа усилились после перекрытия дорог у больницы

Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Слухи о якобы тяжелой болезни президента США Дональда Трампа усилились после того, как американские власти перекрыли дорогу к медицинскому центру Уолтера Рида, где лечат президентов, их семьи и первых лиц США. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на издание Metro.

Многие конспирологи утверждают, что на одной из последних фотографий Трампа президент не похож на себя и его заменил "двойник". Сторонники теории смерти лидера Штатов уверены, что "настоящий" глава государства последний раз появлялся на публике 26 августа. При этом выглядел он тогда "очень плохо".

После этой даты какие-либо мероприятия или выступления в графике 79-летнего политика не значились. Ситуацию подогрели слова вице-президента Джей Ди Вэнса в интервью USA Today о готовности возглавить страну в случае "ужасной трагедии".

31-го августа на странице президента США в соцсети Truth Social появилась картинка с его изображением на фоне земного шара и подписью: "Мир скоро поймет. Ничто не остановит того, что грядет". Некоторые пользователи Сети увидели в этом сообщении намек на приближающийся апокалипсис. Позже американский лидер написал, что "никогда в жизни не чувствовал себя лучше".

При этом вечером 2 сентября Трамп планирует сделать "важное заявление" перед главными американскими СМИ.

