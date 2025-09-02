Трамп запланировал выступление на необъявленную тему

Фото: depositphotos/actionsports

Глава Белого дома Дональд Трамп во вторник, 2 сентября, выступит с заявлением на необъявленную тему. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Выступление в графике президента США запланировано на 14:00 по местному времени (21:00 по московскому). Местом проведения данного события значится Овальный кабинет. При этом журналисты будут допущены до этого мероприятия.

Ранее иностранные СМИ писали, что у Трампа могут быть проблемы со здоровьем. Некоторые журналисты даже сообщали, что президент США мог умереть.

Эта информация стала распространяться в Сети из-за долгого отсутствия американского лидера на публике – последний раз глава Белого дома появлялся перед общественностью во время заседания кабинета министров 26 августа. Однако сам Трамп заявил, что никогда в жизни не чувствовал себя лучше.

