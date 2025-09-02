WSJ: лидеры России, Китая и Индии послали мощный сигнал Трампу на саммите ШОС

Фото: ТАСС/EPA POOL/SUO TAKEKUMA

Главы России, Китая и Индии продемонстрировали единство на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), что стало вызовом для внешней политики президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что кадры с саммита, на которых председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и Владимир Путин обнимают друг друга, послали мощный сигнал администрации Белого дома. Такой жест единства прозвучал на фоне попыток Трампа сдержать Пекин, разорвать его связи с Москвой и отговорить Нью-Дели от закупок российской нефти.

Эксперты подчеркивают, что трехсторонняя встреча лидеров вызывает тревогу в странах Запада. Жесткое общение Трампа с Моди только подталкивает Индию к развитию отношений с Россией и налаживанию связей с Китаем.

Такого же мнения придерживается информационный портал Axios. СМИ отмечало, что столкнувшись "с тарифами и оскорблениями со стороны Трампа", Моди "гораздо более дружелюбно пообщался со своими российским и китайским коллегами" во время саммита ШОС.

Таким образом он дал понять Вашингтону, что пошлины США в отношении Индии из-за закупок нефти у России не принесут результатов.