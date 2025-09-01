Трамп прокомментировал слухи о своем здоровье

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слухи о состоянии своего здоровья, заявив, что никогда в жизни не чувствовал себя лучше. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

Американский лидер также заявил, что Колумбия наконец стала свободна от преступности.

"Теперь округ Колумбия и Вашингтон – это зоны, свободные от преступности! Этого удалось добиться всего за 12 дней!" – написал он.

Ранее зарубежные СМИ заподозрили, что у Трампа могут быть проблемы со здоровьем. Некоторые издания даже предполагали, что американский президент мог умереть. Поводом для таких новостей стало долгое отсутствие Трампа на публике – последний раз глава Белого дома появлялся перед общественностью во время заседания кабинета министров 26 августа.

Позже в Белом доме опровергли информацию журналистов о состоянии здоровья президента США. В администрации подчеркнули, что Трамп жив и у него нет никаких проблем со здоровьем.

В начале августа СМИ обратили внимание, что Трамп ведет себя все более странно во время публичных выступлений, постоянно отклоняясь от темы, забывая те или иные факты, а также говоря совершенно парадоксальные вещи.