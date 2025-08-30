Axios: в Белом доме опровергли новости о смерти Трампа

Фото: ТАСС/АР/Alex Brandon

В Белом доме опровергли новости западных СМИ о смерти президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации США.

Поводом для подобных сообщений стало долгое отсутствие Трампа на публике. Отмечалось, что президент США не появлялся на публике после заседания кабинета министров 26 августа.

В свою очередь, в команде Трампа подчеркнули, что американский лидер жив и у него нет никаких проблем со здоровьем.

Ранее СМИ сообщали, что глава Белого дома ведет себя все более странно во время публичных выступлений, что ставит под сомнение его умственные способности.

Журналисты указали на то, что Трамп в своих выступлениях постоянно отклоняется от темы, забывает те или иные факты, а также может говорить совершенно парадоксальные вещи. К примеру, автор материала вспомнил то, как лидер США во время беседы с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен говорил о ветряных мельницах на протяжении двух минут.

По словам опрошенных психологов, резкие переключения в разговоре являются примером того, что Трамп не может себя контролировать и не имеет связного повествования.

