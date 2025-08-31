Трамп пожаловался на большую трещину в Белом доме

Фото: depositphotos/tupungato

Президент США Дональд Трамп заявил о наличии огромной трещины в каменной кладке Белого дома. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

"Три дня назад, любуясь каменной кладкой, я случайно заметил огромную трещину в известняке длиной более 25 ярдов (около 22,8 метра. – Прим. ред.). Она была глубокой и неприятной! Я начал кричать: "Кто это сделал, я хочу это узнать сейчас же!", – написал Трамп.

После просмотра записи с видеокамер удалось установить, что трещину оставила бригада работников, которые устанавливали в Белом доме тяжелые ландшафтные элементы. Они перевозили данные элементы на неисправной тележке, которая сильно царапала камень. При этом начальник рабочих наблюдал за всем в солнцезащитных очках, подчеркнул Трамп.

"Я люблю и уважаю хороших рабочих и подрядчиков, но такого никогда не должно происходить. Теперь я заменю камень, выставлю счет подрядчику и больше никогда не позволю этому подрядчику работать в Белом доме", – заключил президент США.

Ранее СМИ сообщали о том, что жена президента США Мелания Трамп намерена снять документальный фильм о своей жизни в Белом доме. Утверждалось, что фильм выйдет в 2025 году на одном из стриминговых сервисов, владельцем которого является миллиардер Джефф Безос. Причем сервис вложил 40 миллионов долларов за права на ленту.

В апреле Трамп за свой счет обновил интерьер Белого дома и украсил его 24-каратным золотом. Он также собирался повесить новую люстру из хрусталя в одном из помещений здания. После обновления, добавил глава США, овальный кабинет выглядит "так, как положено".