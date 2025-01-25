Daily Mail: Мелания Трамп снимет фильм о жизни в Белом доме

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Жена президента США Дональда Трампа Мелания Трамп намерена снять документальный фильм о своей жизни в Белом доме, передает Daily Mail.

"Она переезжает в Белый дом в сопровождении съемочной группы, что было бы немыслимо для любого из ее предшественников <…> Мелания собирается раскрыть все тайны в документальном фильме о своей жизни", – отмечает издание.

По данным СМИ, фильм выйдет в 2025 году на одном из стриминговых сервисов, владельцем которого является миллиардер Джефф Безос. Причем сервис вложил 40 миллионов долларов за права на ленту.

"По имеющимся данным, большая часть этой суммы оседает в карманах Мелании, поскольку она выступает продюсером", – уточнили в Daily Mail.

Ранее стало известно, что супруга Трампа не планирует постоянно проживать в Белом доме. СМИ отмечали, что Мелания намерена сохранить большую степень самостоятельности в выполнении своих обязанностей.