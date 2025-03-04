Wired: цена за обед с Трампом в его резиденции может доходить до 5 млн долларов

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Возможность пообедать наедине с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида может обойтись в порядка 5 миллионов долларов. Об этом сообщает журнал Wired.

По его данным, на прошлой неделе в Мар-а-Лаго прошел обед на несколько персон, за возможность принять участие в мероприятии каждого гостя попросили заплатить 1 миллион долларов.

В приглашении отмечалось, что подтверждение участия производилось в живой очереди, а число мест было ограничено.

Ранее стало известно, что Трамп является любителем бургеров и газировки. Как рассказывал один из шеф-поваров Белого дома, готовить для республиканца сложнее, чем для других президентов. В первый президентский срок Трампа у кулинара не было никакой возможности разнообразить меню главы государства.

