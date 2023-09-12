Маск потерял сознание после нескольких рюмок водки в Москве – СМИ

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Американский бизнесмен Илон Маск потерял сознание после нескольких выпитых рюмок водки в ходе встречи в Москве. Об этом заявил портал Business Insider со ссылкой на биографию предпринимателя, написанную Уолтером Айзексоном.

По данным издания, в начале 2000-х годов бизнесмен хотел организовать миссию на Марсе, поэтому для приобретения ракет запланировал встречи с предпринимателями из России. В ходе обеда в столичном ресторане приносили "большое количество водки".

"Маск, который поддерживал голову рукой, отключился и ударился головой об стол", – рассказал в биографии бизнесмена Айзексон.

После этого предприниматели из России подарили Маску бутылку водки, на этикетке которой был изображен на Марсе сам бизнесмен.

Спустя время он сообщил, что ему не понравился "вкус и действие большей части алкоголя".

Продажа биографии Маска началась с 12 сентября.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что чрезмерное употребление алкоголя, как и избыток жирной пищи, убивает поджелудочную железу. Так, по его словам, основная часть пациентов отделений реанимации с панкреонекрозом обычно приходится на людей, злоупотребляющих спиртным.

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