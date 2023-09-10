Маск заявил, что США управляет контролирующий телесуфлер Байдена человек

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Настоящий президент США – тот, кто контролирует телесуфлер американского лидера Джо Байдена. Такое мнение выразил предприниматель Илон Маск в своей социальной сети X (бывший Twitter).

Таким образом он прокомментировал слова представителя республиканской партии США Боба Маккобба о том, что кто бы ни управлял Байденом, является абсолютно некомпетентным.

"Настоящий президент – тот, кто контролирует телесуфлер", – пошутил Маск.

Бизнесмен не в первый раз выступает с критикой действующего президента Штатов. Ранее Маск заявил, что Байден разрушает легитимность демократической системы.

До этого он заявлял, что желает видеть следующим президентом США нормального человека, обладающего профессионализмом. Байден же, по мнению Маска, может пройти пробы на роль Хранителя склепа из сериала "Байки из склепа" без грима и спецэффектов.



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