Байден пошутил над предпринимательскими способностями Илона Маска

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Президент США Джо Байден, выступая на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, съязвил относительно предпринимательских способностей основателя Tesla и нового владельца Twitter Илона Маска. Об этом сообщает ТАСС.

Во время своей речи американский лидер заявил, что любит Национальное общественное радио (NPR). При этом он признал, что это СМИ любят не все, в том числе и Маск, который как-то писал, что NPR нужно лишить средств к существованию.

"Самый лучший способ заставить Национальное общественное радио исчезнуть состоит в том, чтобы Илон Маск его купил", – пошутил Байден, намекая на покупку Маском соцсети Twitter.

27 октября прошлого года Илон Маск завершил сделку по покупке Twitter. Ее сумма составила 44 миллиарда долларов. В ноябре того же года бизнесмен не исключал банкротства соцсети.

