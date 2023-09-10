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10 сентября, 10:46

В мире

У Илона Маска и Граймс есть тайный ребенок по имени Техно Механиус – СМИ

Фото: AP Photo/Francois Mori

В еще не опубликованной биографии американского бизнесмена Илона Маска говорится о тайном третьем ребенке предпринимателя от канадской певицы Граймс. Мальчика зовут Техно Механикус. Это десятый ребенок Маска. Об этом сообщает издание Business Insider.

"Новая биография Илона Маска подтверждает, что у генерального директора Tesla был ранее не зарегистрированный третий ребенок от его бывшей партнерши, канадского музыканта Граймс", – пишет портал.

Согласно тексту биографии, мальчика зовут Техно Механиус, а его прозвище – Тау. При этом возраст ребенка не разглашается.

Новая биография Илона Маска под авторством Уолтера Айзексона должна быть выпущена на следующей неделе. В биографии также рассказывается о том, что предприниматель не допустил атаки Киева на Крым, ограничив работу спутниковой связи Starlink. Он отметил, что пользовательское соглашение сервиса спутниковой связи запрещает применять ее для наступательных военных действий.

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