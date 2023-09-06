Маск предложил Цукербергу организовать поединок после его возвращения из отпуска

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Американский предприниматель Илон Маск предложил организовать поединок после возвращения руководителя корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марка Цукерберга из отпуска. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Почему он не хочет драться со мной? Цук (Цукерберг. – Прим. ред.) сказал "назови место", поэтому я и назвал его дом, но мне сказали, что он уехал в путешествие. Возможно, мы сразимся, когда он вернется", – заявил Маск.

Между тем Цукерберг провел на плавучей платформе тренировку с действующими чемпионами UFC новозеландцем Исраэлем Адесанья и австралийцем Александром Волкановски. Информация об этом появилась на странице руководителя корпорации Meta в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, запрещена на территории РФ).

На кадрах Цукерберг со спортсменами отрабатывают приемы смешанных единоборств под музыку из фильма "Миссия невыполнима". Публикацию предприниматель сопроводил подписью "Летняя атмосфера".

Владелец Tesla и SpaceX вызвал главу Meta на бой после того, как в Сети появилась информация о намерениях компании запустить социальную сеть Threads, которая стала главным конкурентом соцсети X.

Позже президент UFC Дэйна Уайт подтвердил, что поединок состоится и что он станет самым просматриваемым в истории.

В начале августа Цукерберг предложил Маску провести поединок 26 августа. По словам Цукерберга, он готов выйти на ринг "уже сегодня". При этом бизнесмен выразил сомнения, что поединок действительно состоится в назначенную дату.

Спустя некоторое время Маск заявил, что Цукерберг отказался от поединка на территории римского Колизея. По словам Маска, он предложил своему оппоненту провести бой в "безопасном пространстве", назвав таковым дом Цукерберга, но он отказался и от этой идеи.



Марк Цукерберг обвинил Илона Маска в уклонении от поединка